Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların Kuruluş Amaçlarının Dışına Çıkartılmasına Engel Olmak İçin,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların Kuruluş Amaçlarının Dışına Çıkartılmasına Engel Olmak İçin,...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan İmzayı Attı, Bakan Gül Duyurdu: Mübaşir Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların Kuruluş Amaçlarının Dışına Çıkartılmasına Engel Olmak İçin,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]