Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların Kuruluş Amaçlarının Dışına Çıkartılmasına Engel Olmak İçin,...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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