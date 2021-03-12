Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tekrar kapanma ihtimali) Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tekrar kapanma ihtimali) Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları...
12.03.2021 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tekrar kapanma ihtimali) Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tekrar kapanma ihtimali) Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız."
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