Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekvandocuları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekvandocuları Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Olimpik Milli Takımı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekvandocuları Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Olimpik Milli Takımı kabul etti.

AK Parti'nin Konya mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından önümüzdeki turnuva ve şampiyonalara hazırlanan olimpik milli takım ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alırken, son dönemde elde edilen başarılar nedeniyle federasyonu kutlayarak bundan sonraki organizasyonlarda başarı diledi.

Antrenörlük kariyerine başlayan Servet Tazegül'e de yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Tazegül'ün başarılı olacağına inandığını söyledi.

Başkan Şahin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için tekvandocular adına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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