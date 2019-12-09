Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu."

Recep Tayyip Erdoğan, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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