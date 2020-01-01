Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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