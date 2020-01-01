Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı