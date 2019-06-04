Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı

32 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:13 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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