Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
32 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Beytüşşebaplı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:13 Kaynak: AA
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti!
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı