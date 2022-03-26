Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Van'daki gençlere hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Gençlerle Sohbet Buluşması"na telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Bakan Soylu, "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nın ardından AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Sohbet Buluşması" programına katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Soylu, gençlerin görüşme talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere hitap eden Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Erdoğan, şöyle dedi:

"Geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Yakın bir zamanda toplu açılışlar ve bunların yanında Van'da gençlerle danışma meclisi, bunları yaparak geleceğe Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyalım diye düşünüyorum. İnşallah biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum, sizlerle bunu çok farkı bir şekilde yaşayacağız. Van yeniden eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Van buna hazır mı? Van'ın yeniden eski günlerine dönmesi bizi çok daha farklı bir şekilde inşallah coşkuya götürecek. Böylece Van'ı gençlik yıllarındaki hale getirmek ve gençlik yıllarındaki gibi Van'ı görmek istiyoruz. Bu duygularla gençlerimizi alkışlıyorum, onların gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, inşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

"Birlikte rahmet vardır"

Bakan Soylu da AK Parti hükümetleri döneminde ülkede devrim niteliğinde değişim ve dönüşümler yaşandığını belirtti.

Ülkede yaşayan tüm unsurların eşit ve hür bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 5 yılda üniversiteleri kazananların oranı yüzde 200, doktorluk kazananların sayısı 2 kat arttı. Lisanlı sporcu sayısı 2,5 kat arttı. Biz bir şeyler yapıyoruz. Dinimizin bize öğrettiği en güzel şey, birlikte rahmet vardır. Biz o rahmetin peşinden gidiyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki birlik ve beraberliği her zaman korumak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Biz Amerika'dan İngiltere'den güçlü değiliz, bunu biliyoruz ama bizleri onlardan güçlü kılacak iş birliğimiz, inancımızdır. Bu coğrafyanın bize yükledikleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece bir lider ya da sadece bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve Cumhurbaşkanı olmadığını belirten Soylu, Erdoğan'ın büyük bir devrimci olduğunu, değerleriyle bir devrimi ortaya koyduğunu, hiçbir zaman değerlerinden vazgeçmediğini vurguladı.

"Bizim kırmızı çizgimiz terördür"

İspanya'nın Bask Bölgesi'nde terör örgütü ETA ile Batasuna Partisi'nin ilişkilerinin HDP ile terör örgütü PKK'nın ilişkisine benzediğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İspanya'da Bask Bölgesi var. Orada ETA terör örgütü diye bir örgüt var. 1975 ile 1985 arası bizim burada PKK terör örgütünün yaptığı gibi kendi bölgesinde büyük çatışmalara sebebiyet verdi. Fukaralık diz boyu. İspanya, ETA terör örgütünü tasfiye etti. ETA terör örgütüne bağlı Batasuna diye bir parti vardı. Bu Batasuna Partisi, ETA terör örgütü ile içli bir partiydi. Aynen bugün HDP ile PKK gibi. İspanya Mahkemesi, 'Batasuna Partisi'ni siyaset yapmadığını, demokrasiyi zehirlediğini, siyaseti istismar ettiğini gördüğüm için kapatıyorum.' dedi. Doğal olarak Batasuna Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında diyor ki 'sizin onlarla herhangi bir ilişkinizin olup olmadığına bakmak, terörü kınamamız bile kapatılmanız için esastır.' Bizim kırmızı çizgimiz terördür, çünkü şiddet, baskı, Avrupa'nın bizi vesayet koridorlarına sokması bizim zihni gelişmemizi engelliyor. Aynı zamanda ülkemizin de zihni gelişmesini engelliyor."

Bakan Soylu'nun, gençlerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladığı programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalağan, Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve partililer katıldı.