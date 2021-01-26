Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

26.01.2021 09:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Mesajına, "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 13.30'da şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız. Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 15.00'te de genel merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip yola devam edeceğiz inşallah. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı - Son Dakika


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