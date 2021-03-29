Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesindeki Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciş ilçesine bağlı Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışına telekonferansla katıldı. İlçenin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Arıtma Tesisi'nin, 38 milyon 176 bin TL'ye mal olacağı belirtilirken, günlük 76 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olan proje yaklaşık 232 bin kişiye hizmet verebilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve beraberindeki heyetin sahadan katıldığı açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla katıldı. Açılış kurdelesini kesen Vali Bilmez, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Van şehrimizden saygıyla selamlıyoruz. Erciş İçme suyu Arıtma Tesisi ile Erciş İlçe merkezinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Yaşanan Van depreminin ardından zat-ı alinizin talimatları ile şehrimize her alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Depremden sonra da ilimizde talimatlarınızla tamamlanan içme suyu tesisleri ile 1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanabilecektir. Zat-ı alinizin liderliğinde, Akkoyunlulara Başkentlik etmiş Erciş İlçemize yapılan içme suyu Arıtma tesisi ile ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen 368 tesis ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.