Cumhurbaşkanı erdoğan, telekonferansla van'daki lisenin açılışını yaptı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 2016 yılında 15 Temmuz İmam Hatip Lisesi bünyesinde hizmete açılan ve bu yıl Tuşba ilçesindeki kendi binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılışı, telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Tuşba ilçesindeki yeni binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lesesi'nin açılışını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi. Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli ve içeresinde laboratuvar, bilgisayar teknoloji sınıflarının da bulunduğu 567 öğrenci mevcutlu TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılış kurdelesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas,Tuşba Kaymakamı Meral Uçar,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Mlili Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış programı kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde yeni binasına taşınan Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lesesi'nin açılışı için Van Valisi Bilmez'e canlı yayında telekonferans sistemi ile bağlanarak, okulun hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Vali Bilmez de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgeye yapılan yatırımlardan dolayı Van halkı adına teşekkür etti. Açılışın ardından Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek, yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı.