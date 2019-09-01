Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan telsizden balıkçılara seslendi
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Cumhurbaşkanı erdoğan telsizden balıkçılara seslendi

8 saat önce

Harun UYANIK / , CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Cumhurbaşkanı erdoğan telsizden balıkçılara seslendi, System.String[]
Harun UYANIK/ , CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Poyrazköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
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