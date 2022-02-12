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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi

12.02.2022 15:15

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda önümüzdeki süreçte ekonomide nelerin yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

"Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz"

Enflasyonla mücadelenin topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Yeni düzenlemeyle devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.

Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımız günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalar. Tüm bunlarda yapılan verdi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarın Resmi Gazete'de yayınlıyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda, milletimizi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: " Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, otomatikman gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına gelmektedir. Bu, bizim yürütme ve hükümet olarak attığımız bir adım. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde, pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi, pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi

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Recep Tayyip Erdoğan, Pirinç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimi müjdesi - Son Dakika


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