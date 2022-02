Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz - Son Dakika

Buğra BENLİOĞLU/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

"SÖZ VERDİĞİMİZ ADIMLARI BİRER BİRERE HAYATA GEÇİRİYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisini, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Küresel ekonomi, enerji ve gıda başta olmak üzere gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Gezi olaylarından, 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile ilgisinin olmadığının akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"KDV ORANI YÜZDE 8'DEN 1'E İNDİRİLDİ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İndirimi Pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacak bir yaklaşım görmek istiyoruz. Her rahmetin bir zahmeti her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır. Umutlu olmalıyız" diye konuştu.

"DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz. İnşallah bu yönteme çok gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek yeniden tek haneli enflasyon ile karşılaşacağız. Sanayi yönetiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayret ile 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de enflasyon ile mücadele konusunda iş dünyasından aynı samimiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.