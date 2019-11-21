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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir."
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