Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temelini Atacağımız Bina Sadece Bir Kültür Merkezi Değildir.
2 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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