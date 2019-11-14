Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler" "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler"

"Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık"

"Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle"

"Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor"

"Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil"

"CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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