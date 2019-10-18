Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."
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