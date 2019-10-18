Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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