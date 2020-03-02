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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz."
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