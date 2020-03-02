Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti
1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]