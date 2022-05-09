Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz."
Kaynak: AA
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