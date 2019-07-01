Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yle görüştü

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi, Temsilciler Meclisinde kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi, Temsilciler Meclisinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yle görüştü
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:24 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Tokyo, Güncel
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