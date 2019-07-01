Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yle görüştü
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi, Temsilciler Meclisinde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:24 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya
'da Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya'nın başkenti Tokyo
'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi, Temsilciler Meclisinde kabul etti.
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