Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi üzdüğünü Sayın... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi üzdüğünü Sayın...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi üzdüğünü Sayın Başkan'a ilettim"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi üzdüğünü Sayın Başkan'a ilettim" - WASHINGTON
Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım: Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız