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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacaktır"
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