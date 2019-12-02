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Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiğini duyurdu.
Çelik,"Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:25
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