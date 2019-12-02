Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Çelik, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiğini duyurdu.


Çelik,"Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi.

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AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:25 
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