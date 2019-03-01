Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Belirsizlikleri Sever. Darbeciler Güçsüz Hükümetleri Sever. Milletin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye
'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar
Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!