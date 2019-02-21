Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Elebaşlarının Dolaylı Destek Açıklamasından Hiçbir CHP Yöneticisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Elebaşlarının Dolaylı Destek Açıklamasından Hiçbir CHP Yöneticisi...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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