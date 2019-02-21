Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Elebaşlarının Dolaylı Destek Açıklamasından Hiçbir CHP Yöneticisi...
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP
yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:24 Kaynak: AA
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