Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Koridorunu Ne Hale Getirdiğimizi Gördünüz. Biz Kendi Göbeğimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Koridorunu Ne Hale Getirdiğimizi Gördünüz. Biz Kendi Göbeğimizi...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bir gece ansızı gelebiliriz. Bundan sonraki süreçte davulla zurnayla gitmeye gerek yok. Hazırlıklarımız tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler mitinginde millet ittifakını eleştirerek, "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de halka seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan "Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti koltuğu bırakmıyor. Çünkü Türkiye'de onun seçim kazanma şansı yok en azından koltuğu kaybetmeyeyim diyor. Gelin bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki, bunlar bir daha belini doğrultamasın" ifadelerini kullandı.
Millet ittifakının listelerine değinen Erdoğan, "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusunu yineleyerek, "Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

PKK, Bahçelievler, Politika
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