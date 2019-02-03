Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleri, Baktılar Ki Olacak Gibi Değil Afrin'den Çıkma Kararı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleri, Baktılar Ki Olacak Gibi Değil Afrin'den Çıkma Kararı...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Güncel
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