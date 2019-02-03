Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleri, Baktılar Ki Olacak Gibi Değil Afrin'den Çıkma Kararı...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin
'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz
'e ineceklerdi."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
Maceracı Murat Yeni'nin FETÖ Oyunu Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu