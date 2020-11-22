Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."
22.11.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."
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