Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara 'dan İstanbul 'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.' - Son Dakika

Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada