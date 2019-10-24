Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz"

-"ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatların amacına ulaşması, terör örgütlerinin sınırlarımızdan başlayarak Suriye topraklarında varlığını tamamen sona erdirmesine bağlıdır

-"Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedeli ödemekten asla çekinmeyiz. Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması çok acıdır. Koca devletlerin terör örgütünü ciddi ciddi sahiplenmeleri çok daha acıdır"

ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan," Şayet terör örgütü bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse biz kendi harekat planımızı buralarda da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sonuçta Fırat'ın doğusundaki 480 kilometre alanın 120 kilometrekaresini şu anda doğrudan kendimiz kontrol ediyoruz. Kalan kısmı da Rusya ile birlikte durumu kontrol altında tutma kararı verdik. Her anlaşma gibi Rusya ile vardığımız mutabakatta her iki tarafın özellikle ulaşabilecekleri asgari şartları içeriyor. Sınırlarımız boyunca ve Suriye toprakları içinde bölücü terör örgütünün ülkemizi tehdit eden bir hakimiyet alanı kurmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Güvenli hale getirilen yerlerde Türkiye'den 1 ila 2 milyon arasında mültecinin geri dönüşünün sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Uluslararası toplumun desteğiyle yürüteceğimiz bu proje için hemen temaslara başlıyoruz. Asıl çözümün Suriye'deki tüm kesimlerin katılımıyla oluşturulacak yeni anayasanın teşkilinden ve buna göre yapılacak özgür seçimlerle şekillenecek yeni yönetimin iş başına gelmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu ayın 30'unda Cenevre'de yapılacak buluşma çok büyük önem arz etmektedir. Gerek Astana'da gerek Cenevre'de yürütülen görüşmelerin herkesin kabul edebileceği makul bir anlaşmayla sonuçlanması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer. Yeni anayasa çalışmaları ve sonrasında ülkenin yeni yönetiminin belirlenmesi süreci Suriye konusundaki niyetlerin ortaya konacağı bir test olacaktır. Türkiye olarak bizim bu konudaki samimiyetimizi ve gayretimizi kimse inkar edemez. Süreci terör örgütlerini veya rejimi kullanarak sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların amacına ulaşması PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin sınırlarımızdan başlayarak Suriye topraklarındaki varlığının tamamen sona erdirilmesine bağlı. İster ABD, ister Rusya, ister rejim, isterse başka bir güç olsun terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Bu durumda hiç kimse kusura bakmasın kendi bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de de asla hesap etmeyiz. Barış Pınarı Harekatı şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış, hakikatleri ortaya çıkartmıştır.

Suriye'deki kaotik durum uzunca bir süredir asıl niyetleri, asıl projeleri, asıl hesapları gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyor. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı politikacılardan rejime kadar pek çok kesim kendi başarısızlıklarını terör örgütünü perde yaparak gözlerden saklama yoluna gidiyor. Şimdi gel gör ki bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerika Senatosunda kongresindeki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle dost oldunuz, buna nasıl bu şekilde el verirsiniz ama bunun bedelini öyle bir zaman gelir ki canınız yanar o zaman ödersiniz. Barış Pınarı Harekatı ile tam manasıyla takke düşmüş kel görünmüştür. Türkiye'ye karşı öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki artık bu oyun bitti.