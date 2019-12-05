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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler."
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