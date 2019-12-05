Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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