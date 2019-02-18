Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerine Destek Verenler Asıl Kendi Güvenliklerini Tehlikeye Atmış...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekeni yapmaktan asla geri durmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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