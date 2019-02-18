Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerine Destek Verenler Asıl Kendi Güvenliklerini Tehlikeye Atmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerine Destek Verenler Asıl Kendi Güvenliklerini Tehlikeye Atmış...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekeni yapmaktan asla geri durmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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