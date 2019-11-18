Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAŞ'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÖ'ye kadar ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadele halindeyiz. Türkiye, tüm bu çabalarıyla sadece kendi güvenliğini ve huzurunu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tüm uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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