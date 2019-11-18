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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAŞ'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÖ'ye kadar ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadele halindeyiz. Türkiye, tüm bu çabalarıyla sadece kendi güvenliğini ve huzurunu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tüm uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor."
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