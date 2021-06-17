Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar. Ben şuna inanıyorum, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Biz güvenlik güçlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve güçlüyüz elhamdülillah. Bunu Libya'da ispat ettik, Suriye'de ispat ettik, burada ispat ettik. Bundan sonra da ispat etmeye devam edeceğiz. Bunları da sayın Biden'la çok açık, net konuştum." - ANKARA