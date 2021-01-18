Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız."
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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