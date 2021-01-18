Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Son Dakika

Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı

Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak

Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada

Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu

Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu

Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi