Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Dayanışma Halinde Olduğu Bu Seçimlerde, 31 Mart'ta...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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