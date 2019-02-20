Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Dayanışma Halinde Olduğu Bu Seçimlerde, 31 Mart'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Dayanışma Halinde Olduğu Bu Seçimlerde, 31 Mart'ta...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi

Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Dayanışma Halinde Olduğu Bu Seçimlerde, 31 Mart'ta...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]