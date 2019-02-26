Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleriyle İş Tutmak, Yılanla Aynı Çuvala Girmek Gibidir.
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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