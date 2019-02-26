Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleriyle İş Tutmak, Yılanla Aynı Çuvala Girmek Gibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütleriyle İş Tutmak, Yılanla Aynı Çuvala Girmek Gibidir.

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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