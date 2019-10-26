Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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