Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz İtalya'da terör örgütü yandaşları THY gişesini işgal edip, Türklere saldırdı! Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi