Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi."
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