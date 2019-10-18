Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
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