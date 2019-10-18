Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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