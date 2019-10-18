Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum."
Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak