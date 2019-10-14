Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur"

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Onun duruşu çok farklı. Üye ülkelerin bazılarının duruşu çok farklı. Biz bu noktada dik duracağız. Özellikle teröre ve teröristlere karşı. Bizim Kürtlerle bölgede savaşmak diye bir şey yok. Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Amerika ve Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyor" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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