Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır...

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum"
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:43 Kaynak: AA
PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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