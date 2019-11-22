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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da halka seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"
İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da halka seslendi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!