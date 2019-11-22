Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin tır silahı bulduk, topluyoruz"

İZMİR(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da halka seslendi.

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
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