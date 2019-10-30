Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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