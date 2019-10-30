Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.