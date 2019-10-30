Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.
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