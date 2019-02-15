Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütünün Mensuplarından Bir Milletvekili Bayan, Benim Bayan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütünün Mensuplarından Bir Milletvekili Bayan, Benim Bayan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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