Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütünün Mensuplarından Bir Milletvekili Bayan, Benim Bayan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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