Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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