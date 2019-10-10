Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin."
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