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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz." - ANKARA
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