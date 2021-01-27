Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan'... - Son Dakika

Erdoğan: "2023 seçimleri Türkiye 'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız