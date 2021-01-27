Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan'... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum, Erzincan 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (2)
Erdoğan: "Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor."
Erdoğan: "Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir."
Erdoğan: "2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır."
Kaynak: AA
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