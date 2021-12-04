Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

Sivil Toplum Buluşmaları programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.

Sivil Toplum Buluşmaları programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak."

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