Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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