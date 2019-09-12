Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber...
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.
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