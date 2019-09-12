Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü

39 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında...

Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa dileğinde bulundu.
Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.


Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı
Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi Yaşar ipek, zorlama hapis cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:20:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan terör saldırısıyla ilgili diyarbakır valisi ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]